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Жительница Пензы после общения с мошенниками продала две машины, оформила кредиты, заняла денег и перевела на чужие счета более 6,2 млн. рублей

17:19 | 14.05.2025 | Криминал

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Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. 28-летняя жительница Пензы после общения с мошенниками продала два автомобиля, оформила кредиты, заняла денег и перевела на неизвестные счета более 6,2 млн. рублей.

Жительница Пензы после общения с мошенниками продала две машины, оформила кредиты, заняла денег и перевела на чужие счета более 6,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «курьер интернет-магазина» и попросил продиктовать код из SMS-сообщения для получения заказа, затем поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником ФСБ и убедил собеседницу в том, что мошенники, завладев ее персональными данными, оформили на нее кредиты и необходимо следовать его инструкциям.

«Заявительница [...] продала два автомобиля, оформила кредиты в трех банках, вложила свои личные накопления и взяла деньги в долг у родственников и знакомых. [...] Все денежные средства через банкомат она перевела на различные банковские счета. В общей сумме потерпевшая перевела мошенникам более 6,2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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