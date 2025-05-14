Жительница Пензы после общения с мошенниками продала две машины, оформила кредиты, заняла денег и перевела на чужие счета более 6,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. 28-летняя жительница Пензы после общения с мошенниками продала два автомобиля, оформила кредиты, заняла денег и перевела на неизвестные счета более 6,2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «курьер интернет-магазина» и попросил продиктовать код из SMS-сообщения для получения заказа, затем поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником ФСБ и убедил собеседницу в том, что мошенники, завладев ее персональными данными, оформили на нее кредиты и необходимо следовать его инструкциям.

«Заявительница [...] продала два автомобиля, оформила кредиты в трех банках, вложила свои личные накопления и взяла деньги в долг у родственников и знакомых. [...] Все денежные средства через банкомат она перевела на различные банковские счета. В общей сумме потерпевшая перевела мошенникам более 6,2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».