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Жительница Пензенской области обвиняется в мошенничестве на 2,3 млн. рублей

17:57 | 14.05.2025 | Криминал

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Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1982 года рождения, которая путем обмана и введения в заблуждение получила от двух человек 2,3 млн. рублей.

Жительница Пензенской области обвиняется в мошенничестве на 2,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленница, занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обманным путем получила от бывшего работника министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области денежные средства в размере 1,3 млн. рублей якобы для последующей передачи должностному лицу из числа сотрудников ФСБ России за принятие решения о восстановлении потерпевшего в указанном министерстве. Также обвиняемая ввела в заблуждение жительницу города Пензы и получила от нее 1 млн. рублей за мнимое оказание содействия в трудоустройстве близкого родственника в УФСБ России по Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленницы следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемой и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовных дел.


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