Жительница Пензенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат Криминал

Пенза, 15 мая 2025. PenzaNews. 24-летняя жительница Пензенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

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«По версии следствия, обвиняемая, являющаяся матерью пятерых детей, узнала, что имеет право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках региональной программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области». Заведомо не имея намерения их улучшать, она решила похитить бюджетные денежные средства. На основании ее заявления в январе 2024 года органом местного самоуправления был издан приказ о выделении многодетной семье социальной выплаты, после чего злоумышленница подыскала в Сердобском районе жилой дом, в котором не планировала проживать, и договорилась о его приобретении за 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем указано, что злоумышленница убедила продавца указать в договоре сумму в 500 тыс. рублей, а разницу передать ей.

«Денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению, не улучшив жилищные условия своих детей», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что женщина полностью признала свою вину, уголовное дело в отношении нее направлено в Пензенский районный суд.

«В целях взыскания ущерба, причиненного органу местного самоуправления преступными действиями, прокурор района направил в суд исковое заявление», — добавляется в тексте.