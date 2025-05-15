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В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника пилорамы

18:00 | 15.05.2025 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работника пилорамы в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника пилорамы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 2 апреля 2025 года в Кузнецком районе 52-летний потерпевший выполнял работы на многопильном станке на пилораме индивидуального предпринимателя. В результате вылета из станка срезанной части доски мужчина получил травму ноги, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.


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