В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника пилорамы Криминал

Пенза, 15 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работника пилорамы в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, 2 апреля 2025 года в Кузнецком районе 52-летний потерпевший выполнял работы на многопильном станке на пилораме индивидуального предпринимателя. В результате вылета из станка срезанной части доски мужчина получил травму ноги, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.