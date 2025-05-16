Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась 555 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 мая 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1956 года рождения лишилась 555 тыс. рублей после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Женщина подала заявки на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила [...] 555 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже пензячка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».