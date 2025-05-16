16:23:00 Пятница, 16 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась 555 тыс. рублей

11:12 | 16.05.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 мая 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1956 года рождения лишилась 555 тыс. рублей после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась 555 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Женщина подала заявки на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила [...] 555 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже пензячка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
До пяти лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в ломбард украденные у соседа электроинструменты и скутер Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Наровчатского района 22 мая
В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации иностранной гражданки Жительница Пензенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат
Суд в Пензе отказал депутату Падалкиной в отмене решения о лишении ее права выступления на одном заседании гордумы Жительница Пензы после общения с мошенниками продала две машины, оформила кредиты, заняла денег и перевела на чужие счета более 6,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама