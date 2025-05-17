В Шемышейском районе один мужчина угрожал другому бензопилой, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 17 мая 2025. PenzaNews. Один мужчина угрожал другому бензопилой в Шемышейском районе Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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«В ОМВД России по Шемышейскому району поступил звонок от представителя магазина, который сообщил о том, что неизвестный угрожает убийством бензопилой мужчине. Участковые уполномоченные полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и установили личность злоумышленника. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что у него с потерпевшим возник словесный конфликт из-за мопеда. Мужчина хотел взять его, чтобы покататься, и в ходе ссоры толкнул мопед, после чего тот упал. Разозлившись, подозреваемый убежал к знакомой, взял у нее бензопилу, вернулся к обидчику и направил инструмент в его сторону со словами об угрозе убийством», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.