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В Шемышейском районе один мужчина угрожал другому бензопилой, возбуждено уголовное дело

12:15 | 17.05.2025 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2025. PenzaNews. Один мужчина угрожал другому бензопилой в Шемышейском районе Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В Шемышейском районе один мужчина угрожал другому бензопилой, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Шемышейскому району поступил звонок от представителя магазина, который сообщил о том, что неизвестный угрожает убийством бензопилой мужчине. Участковые уполномоченные полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и установили личность злоумышленника. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что у него с потерпевшим возник словесный конфликт из-за мопеда. Мужчина хотел взять его, чтобы покататься, и в ходе ссоры толкнул мопед, после чего тот упал. Разозлившись, подозреваемый убежал к знакомой, взял у нее бензопилу, вернулся к обидчику и направил инструмент в его сторону со словами об угрозе убийством», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


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