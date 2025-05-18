Жителя Верхней Елюзани будут судить за нецелевое использование средств, полученных по соцконтракту Криминал

Пенза, 18 мая 2025. PenzaNews. 60-летний житель села Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, потративший полученные по социальному контракту деньги на личные нужды, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, примерно в декабре 2022 года мужчина от односельчан узнал, что в управлении социальной защиты населения администрации Городищенского района можно получить выплату на развитие предпринимательской деятельности. Во время консультации сотрудники управления объяснили обвиняемому условия получения денежных средств. Мужчина понял, что подходит по условиям для заключения социального контракта и, получив выплату по нему, сможет решить вопрос с накопившимися финансовыми проблемами», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что обвиняемый собрал необходимые документы, в том числе справку о регистрации в качестве самозанятого, и подготовил бизнес-план.

«В январе 2023 года сельчанин подписал социальный контракт, и на его счет были перечислены денежные средства в размере 350 тыс. рублей, которые он потратил на свои личные нужды. Для создания видимости выполнения условий социального контракта он представил в орган местного самоуправления договор, содержащий не соответствующую действительности информацию о приобретении им у односельчанина пяти голов крупного рогатого скота общей стоимостью 250 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина признал свою вину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Городищенский районный суд Пензенской области», — указано в пресс-релизе.