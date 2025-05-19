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Житель Лунинского района получил условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому

09:23 | 19.05.2025 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 42-летнему жителю Лунинского района Пензенской области, который признан судом виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Житель Лунинского района получил условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 20 февраля 2025 года в рабочем поселке Лунино осужденный был задержан сотрудником Росгвардии за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ. Задержанный, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать взятку в размере 11 тыс. рублей временно исполняющему обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» за заведомо незаконное бездействие — несоставление протокола об административном правонарушении», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полицейский отказался от незаконного вознаграждения, противоправные действия гражданина были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в соответствии с приговором суда денежные средства в размере 11 тыс. рублей конфискованы и обращены в доход государства.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.


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