В Шемышейском районе задержан мужчина, ударивший мать клюшкой и ножом Криминал

Пенза, 19 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции Шемышейского района Пензенской области задержали мужчину 1988 года рождения, который ударил свою мать металлической клюшкой и ножом.

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«Он рассказал о том, что употреблял дома спиртные напитки. В этот момент к нему подошла родственница, и между ними возник словесный конфликт из-за оплаты счетов электроснабжения. В ходе ссоры подозреваемый разозлился, взял металлическую клюшку и нанес несколько ударов по голове потерпевшей. После этого злоумышленник взял нож и ударил им в область глаза матери. Через некоторое время прибыли сотрудники полиции с бригадой скорой помощи», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.