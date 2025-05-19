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Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля

12:17 | 19.05.2025 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2025. PenzaNews. 37-летняя жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля «Mazda CX-5» стоимостью около 1,5 млн. рублей по объявлению в интернете.

Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она связалась с продавцом и договорилась о покупке и переводе задатка за автомобиль. Потерпевшая перечислила 470 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный продавцом. Через несколько дней ей снова позвонил неизвестный и пояснил, что необходимо перечислить еще 500 тыс. рублей, [...] женщина отказалась. После этого продавец перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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