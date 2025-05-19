В Пензе вступил в силу приговор водителю, виновному в гибели двух человек Криминал

Пенза, 19 мая 2025. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым гражданин Узбекистана осужден к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года за совершение в Пензе ДТП, унесшего жизни двух человек, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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«Суд установил, что 20 августа 2024 года водитель, управляя автопоездом в составе грузового тягача марки «MAN TGX 18 360» с прицепом, ехал по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. Следуя по территории Пензы, он [...] стал обгонять автопоезд, следовавший в попутном с ним направлении по его полосе движения. Он перестроился на левую полосу попутного направления, где произвел столкновение со стоявшим впереди него на проезжей части автомобилем «Renault Sandero». Легковой автомобиль от удара выехал сначала на правую полосу, где произвел два попутных боковых столкновения с прицепом грузовика «МАЗ 6312С9», а затем — на левую и врезался в металлическое барьерное ограждение разделительной полосы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в результате водитель и пассажир автомашины погибли на месте происшествия, еще один пассажир получил телесные повреждения, которые оцениваются как средний вред здоровью.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Из его показаний следует, что он вез из Узбекистана груз в Тульскую область, когда он ехал по федеральной дороге в границах Октябрьского района Пензы, начался сильный дождь, проезжая часть была мокрой. Из-под колес двигавшегося впереди прицепа летели брызги, которые ограничивали ему обзор впереди, и он стал опережать грузовик. Увидев легковой автомобиль, стоящий на левой полосе попутного направления, применил экстренное торможение, но из-за незначительного расстояния столкновения избежать не удалось», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что «Renault Sandero» находился на проезжей части, поскольку до этого попал в ДТП, виновник которого скрылся с места, находившиеся в салоне автомобиля люди ожидали прибытия сотрудников ГИБДД.

«За родственниками погибших признано право на удовлетворение гражданского иска о компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства», — говорится в пресс-релизе.

В нем поясняется, что защитник осужденного, посчитав приговор суровым, подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.