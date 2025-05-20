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В Кузнецке женщина перевела мошеннику 4,8 млн. рублей, которые она получила за погибшего сына

12:03 | 20.05.2025 | Криминал

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Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Жительница города Кузнецка Пензенской области по совету сестры перевела мошеннику 4,8 млн. рублей, которые она получила за погибшего сына.

В Кузнецке женщина перевела мошеннику 4,8 млн. рублей, которые она получила за погибшего сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, в марте сестре женщины позвонил незнакомец, который представился специалистом брокерской компании и предложил заработать на инвестициях.

«Она согласилась и выполнила ряд указаний звонившего. Заявительница не догадывалась, что с ней общается мошенник. В дальнейшем потерпевшая уговорила свою сестру вложить денежные средства, чтобы заработать. Родственница перечислила на указанный звонившим счет 4,8 млн. рублей, которые она получила за своего погибшего сына. После этого женщины решили вывести деньги, но это у них не получилось, и они обратились в полицию. Общий ущерб составил около 5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — отмечается в тексте.


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