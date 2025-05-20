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Житель Пензы стал фигурантом дела о призывах к экстремизму

16:04 | 20.05.2025 | Криминал

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Пенза, 20 мая 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензы стал фигурантом дела о призывах к экстремизму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что мужчина в мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимающих участие в специальной военной операции.

«Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России. Житель области задержан в порядке ст. 91 УПК России в качестве подозреваемого. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности злоумышленника, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


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