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Жительница Земетчинского района осуждена за мошенничество и покушение на дачу взятки сотруднику полиции

12:05 | 21.05.2025 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. 28-летняя жительница Земетчинского района Пензенской области признана судом виновной в мошенничестве и покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Жительница Земетчинского района осуждена за мошенничество и покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в мае 2024 года осужденная в одном из банков оформила потребительский кредит на сумму 100 тыс. рублей, не намереваясь исполнять обязательства по договору и возвращать денежные средства. По факту хищения путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих банку, в отделе МВД России по Башмаковскому району в отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. 19 февраля 2025 года осужденная попыталась передать старшему дознавателю взятку в размере 15 тыс. рублей за заведомо незаконные действия — прекращение уголовного дела о мошенничестве. Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.


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