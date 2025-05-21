В Пензе определены победители девятого сезона игры «Умники и умницы Сурского края» Криминал

Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. Победители девятого сезона игры «Умники и умницы Сурского края» определены в ходе финала, состоявшегося в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства образования региона, за право представлять область в телеигре «Умницы и умники» на «Первом канале» боролись 25 учащихся, в составе жюри их ответы оценивал профессор МГИМО Юрий Вяземский.

«Тема сезона — «Уроки истории: от эпохи реформ Александра II к первой русской революции», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что автором заданий стала сотрудник Института регионального развития Пензенской области, кандидат исторических наук, профессор Наталья Берлякова.

«По итогам игры жюри выбрало двух победителей и трех призеров», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что абсолютным победителем признан ученик земетчинского лицея Илья Васюньков, победителем стал Сергей Басов из школы №36 города Пензы, в число призеров вошли Иван Нефедов (школа №66, Пенза), Михаил Свергун (школа №67, Пенза) и Даниил Горшков (школа №9, Каменка).