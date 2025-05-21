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Жительница Пензенской области лишилась около 600 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками

14:18 | 21.05.2025 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. Жительница Пензенской области 2003 года рождения лишилась около 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Жительница Пензенской области лишилась около 600 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, сначала потерпевшей позвонил незнакомец, который представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил назвать код из SMS для продления действующего договора.

«Заявительница поверила звонившему и выполнила все его инструкции. Через некоторое время ей поступил еще один звонок от неизвестной. Собеседница сообщила, что мошенники взломали личный кабинет девушки на портале госуслуг и пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения незаконных операций незнакомка убедила заявительницу самостоятельно перечислить денежные средства на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после выполнения инструкций злоумышленников женщина лишь через несколько дней осознала обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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