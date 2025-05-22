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Жительница Кузнецка перевела около 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях

09:35 | 22.05.2025 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. 56-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Кузнецка перевела около 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, женщине позвонила незнакомка, которая представилась брокером и предложила сделать выгодные вложения.

«Специалист убедила женщину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, поверив незнакомке, жительница Кузнецка перевела около 900 тыс. рублей, после чего злоумышленница перестала выходить на связь.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — поясняется в тексте.


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