14:37:39 Пятница, 23 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту травмирования мужчины на предприятии в Сердобске возбуждено уголовное дело

10:02 | 23.05.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 23 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работников одного из предприятий города Сердобска Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

По факту травмирования мужчины на предприятии в Сердобске возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 15 апреля 2025 года на производственной территории одного из предприятий города Сердобска при выполнении работ на штамповальном станке произошло обрушение выдвижной площадки над рабочим местом штамповщика, вследствие чего он получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.


Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в период нереста Бюст Лермонтова в Пензе огородили для безопасности граждан
Ударивший подростка житель Заречного получил условный срок Жительница Кузнецка перевела около 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях
Жительница Пензенской области лишилась около 600 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками Жительница Нижнего Новгорода подозревается в краже кукол из магазина в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама