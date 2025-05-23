По факту травмирования мужчины на предприятии в Сердобске возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 23 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работников одного из предприятий города Сердобска Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, 15 апреля 2025 года на производственной территории одного из предприятий города Сердобска при выполнении работ на штамповальном станке произошло обрушение выдвижной площадки над рабочим местом штамповщика, вследствие чего он получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.