Житель Ульяновской области получил 23 года колонии за разбой, убийство жителя Пензенской области и уничтожение его имущества Криминал

Саратов, 23 мая 2025. PenzaNews. Наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев назначено жителю Ульяновской области, который признан судом виновным в разбое, убийстве жителя Пензенской области и уничтожении его имущества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Саратовской области.

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«Следствием и судом установлено, что осужденный в апреле 2024 года, испытывая материальные затруднения, решил совершить разбойное нападение на жителя Пензенской области, который занимался скупкой домашнего скота у частных лиц. Для этого он приискал нож и назначил встречу с потерпевшим. В ходе беседы, которая проходила на территории Вольского района, под угрозой применения ножа потребовал от потерпевшего передачи имевшихся у него денежных средств. Получив отказ, фигурант нанес мужчине множественные удары ножом в область груди, от которых тот скончался на месте», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после совершения убийства злоумышленник похитил деньги и имущество потерпевшего на сумму более 300 тыс. рублей, поджег автомобиль, на котором тот прибыл, и утопил тело мужчины в водоеме в Ульяновской области.

«После совершения преступных действий он скрылся, однако в последующем был задержан. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время», — указано в тексте.