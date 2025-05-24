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Житель Сердобского района ударил знакомого деревянной битой, возбуждено уголовное дело

10:17 | 24.05.2025 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2025. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1994 года рождения ударил знакомого деревянной битой, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Житель Сердобского района ударил знакомого деревянной битой, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, мужчина дал признательные показания.

«Он рассказал, что увидел, как его родственницу подвозит на машине потерпевший. Подумав, что девушка не хотела ехать со знакомым, подозреваемый подошел к ним. Между мужчинами возник словесный конфликт. В ходе ссоры заявитель ушел к своей машине», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого подозреваемый взял из своего автомобиля биту и ударил потерпевшего по голове и туловищу.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


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