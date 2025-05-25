Житель Кузнецкого района лишился около 370 тыс. рублей при попытке заработать в интернете Криминал

Пенза, 25 мая 2025. PenzaNews. Житель Кузнецкого района Пензенской области 1965 года рождения лишился около 370 тыс. рублей после звонка незнакомки, которая предложила заработать в интернете на корректировке текстов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

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«Следуя указаниям звонившей, мужчина в социальной сети подключил онлайн-кошелек и внес 4 тыс. рублей. На следующий день потерпевший обнаружил на своем счете денежные средства в иностранной валюте. После этого неизвестные сообщили мужчине, что ему необходимо внести страховую сумму, на что он согласился. В течение нескольких дней заявитель переводил денежные средства на счета мошенников. После того как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».