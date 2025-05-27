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Житель Пензенской области в надежде заработать на инвестициях лишился более 1,7 млн. рублей

09:20 | 27.05.2025 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. 32-летний житель Каменского района Пензенской области в надежде заработать на инвестициях оформил кредит на сумму более 1,7 млн. рублей и перевел все деньги на чужие счета.

Житель Пензенской области в надежде заработать на инвестициях лишился более 1,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что в сети интернет нашел группу, предлагающую заработать на инвестициях. После этого ему на телефон позвонил неизвестный, который предложил ему поучаствовать в фондовой бирже. Следуя дальнейшим указаниям звонившего, заявитель оформил кредит на сумму более 1,7 млн. рублей, затем перечислил деньги на неизвестные банковские счета. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после неоднократных попыток вывести средства житель Пензенской области осознал обман и обратился в полицию.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — поясняется в тексте.


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