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Житель Пензы получил 4,5 года колонии за предоставление своей квартиры для потребления наркотиков

13:16 | 27.05.2025 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. 39-летний ранее судимый житель Пензы приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Житель Пензы получил 4,5 года колонии за предоставление своей квартиры для потребления наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе рассмотрения дела установлено, что с августа по ноябрь 2024 года мужчина, находясь в приятельских отношениях с наркозависимыми лицами, систематически предоставлял им помещение своей квартиры, расположенной на улице Тепличной в Пензе, в которой имелись необходимые предметы и обстановка для скрытого потребления наркотических средств. [...] После приема наркотиков в квартире осужденного его гости трижды задерживались сотрудниками органов внутренних дел и привлекались к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина полностью признал свою вину.

«При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который имеет наркологический диагноз и ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков», — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что житель Пензы счел назначенное ему наказание чрезмерно суровым и подал апелляционную жалобу, которая по результатам рассмотрения была оставлена без удовлетворения.

«Приговор суда вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.


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