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Житель Пензенской области обвиняется в государственной измене

18:24 | 27.05.2025 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1995 года рождения, обвиняемого в госизмене.

Житель Пензенской области обвиняется в государственной измене. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления ФСБ России по региону, обвиняемый в интернете инициативно установил и поддерживал контакт с представителем главного управления разведки Минобороны Украины, собрал по заданию куратора и передал ему сведения, содержащие персональные данные военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, предполагая наступление для них негативных последствий.

«Указанная информация могла быть использована противником против Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ст. 275 УК РФ возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — поясняется в тексте.


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