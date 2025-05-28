Житель Самарской области задержан под Пензой с крупной партией наркотика Криминал

Пенза, 28 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Самарской области с крупной партией наркотика на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Пензенской области.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, в ходе личного досмотра в кармане куртки мужчины был обнаружен сверток с наркотическим средством массой около 200 граммов.

«Также в телефоне злоумышленника были обнаружены фотографии с географическими координатами тайников. В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты 11 тайников с наркотическим средством. Изъятое было направленно на экспертизу, по результатам которой установлено, что вещество является наркотическим средством мефедроном массой около 700 граммов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, запрещенные вещества он забрал на территории Самарской области посредством тайника-закладки с целью дальнейшего сбыта на территории Пензенской области бесконтактным способом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в тексте.