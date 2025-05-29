10:16:44 Четверг, 29 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Белинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:27 | 29.05.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 29 мая 2025. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1990 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Белинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Белинскому району поступил звонок от местной жительницы 1989 года рождения, которая сообщила о том, что сожитель угрожает ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что употреблял спиртные напитки дома. Это не понравилось его сожительнице, и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник схватил за шею женщину и начал ее душить со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


Читайте также
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 600 тыс. рублей Два подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Кузнецке
Житель Самарской области задержан под Пензой с крупной партией наркотика В Пензе водитель легковушки сбил мужчину
Под Пензой легковушка съехала с дороги в кювет, пострадала пожилая женщина В Кузнецком районе мужчина пострадал при опрокидывании легковушки
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама