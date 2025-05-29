В Белинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 29 мая 2025. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1990 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Белинскому району поступил звонок от местной жительницы 1989 года рождения, которая сообщила о том, что сожитель угрожает ей убийством. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что употреблял спиртные напитки дома. Это не понравилось его сожительнице, и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник схватил за шею женщину и начал ее душить со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.