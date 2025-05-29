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Житель Колышлейского района обвиняется в убийстве мужчины

12:31 | 29.05.2025 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2025. PenzaNews. 58-летний житель Колышлейского района Пензенской области обвиняется в убийстве мужчины, с которым он распивал спиртное.

Житель Колышлейского района обвиняется в убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 17 мая 2025 года в селе Колтовском Колышлейского района обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым. В процессе общения между мужчинами произошел конфликт из-за высказываний потерпевшим оскорбительных выражений в адрес обвиняемого. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов ножом. После совершения убийства он лег спать и только утром следующего дня сообщил о произошедшем участковому уполномоченному полиции. 45-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Орудие преступления — нож — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.


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