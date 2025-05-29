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В Белинском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

14:23 | 29.05.2025 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2025. PenzaNews. 34-летний гражданин иностранного государства обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в Белинском районе Пензенской области.

В Белинском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 21 мая 2025 года обвиняемый попытался передать взятку в размере 25 тыс. рублей оперуполномоченному отдела МВД России по Белинскому району за прекращение в отношении него проверки по факту возможного совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Полицейский от получения незаконного вознаграждения отказался», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.


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