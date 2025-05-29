В Пензенской области возбуждено уголовное дело против работника некоммерческого партнерства, который требовал от подчиненных возвращать ему часть зарплаты Криминал

Пенза, 29 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1967 года рождения, который, занимая руководящую должность в некоммерческом партнерстве, требовал от подчиненных возвращать ему часть зарплаты.

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«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, занимая руководящую должность в некоммерческом партнерстве, связанную с осуществлением организационно-распорядительных функций по установлению размера заработной платы подчиненных сотрудников, требовал от последних возврата ему части полученных денежных средств, которые использовал на личные нужды. Финансирование данной организации осуществляется в том числе и за счет денежных средств, выделяемых министерством физической культуры и спорта Пензенской области. В результате региональному бюджету от противоправной деятельности нанесен ущерб свыше 1 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника на основании переданных региональным УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности следственной частью СУ УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.