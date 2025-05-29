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В Пензенской области возбуждено уголовное дело против работника некоммерческого партнерства, который требовал от подчиненных возвращать ему часть зарплаты

15:18 | 29.05.2025 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1967 года рождения, который, занимая руководящую должность в некоммерческом партнерстве, требовал от подчиненных возвращать ему часть зарплаты.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело против работника некоммерческого партнерства, который требовал от подчиненных возвращать ему часть зарплаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, занимая руководящую должность в некоммерческом партнерстве, связанную с осуществлением организационно-распорядительных функций по установлению размера заработной платы подчиненных сотрудников, требовал от последних возврата ему части полученных денежных средств, которые использовал на личные нужды. Финансирование данной организации осуществляется в том числе и за счет денежных средств, выделяемых министерством физической культуры и спорта Пензенской области. В результате региональному бюджету от противоправной деятельности нанесен ущерб свыше 1 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника на основании переданных региональным УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности следственной частью СУ УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.


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