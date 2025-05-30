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Полицейские задержали жительницу Пензы, которая похитила из магазина товары на сумму более 18 тыс. рублей

10:04 | 30.05.2025 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жительницу Пензы, которая похитила из магазина продукты питания и бытовую химию на сумму более 18 тыс. рублей.

Полицейские задержали жительницу Пензы, которая похитила из магазина товары на сумму более 18 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой, [...] ею оказалась 25-летняя жительница города Пензы. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что пришла в магазин, чтобы похитить товары. Открыв пакет, девушка сложила в него 13 упаковок сливочного масла, 6 упаковок кофе, 6 капсул для стирки и другие товары, после чего прошла мимо кассы, не заплатив. Похищенное подозреваемая продала неизвестному, а деньги потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», женщине грозит до двух лет лишения свободы.


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