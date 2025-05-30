Полицейские задержали жительницу Пензы, которая похитила из магазина товары на сумму более 18 тыс. рублей Криминал

Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жительницу Пензы, которая похитила из магазина продукты питания и бытовую химию на сумму более 18 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой, [...] ею оказалась 25-летняя жительница города Пензы. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что пришла в магазин, чтобы похитить товары. Открыв пакет, девушка сложила в него 13 упаковок сливочного масла, 6 упаковок кофе, 6 капсул для стирки и другие товары, после чего прошла мимо кассы, не заплатив. Похищенное подозреваемая продала неизвестному, а деньги потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», женщине грозит до двух лет лишения свободы.