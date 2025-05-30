20:18:46 Пятница, 30 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Кузнецка осужден за нанесение побоев соседке своей знакомой

15:36 | 30.05.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. Наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы назначено ранее судимому 29-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Житель Кузнецка осужден за нанесение побоев соседке своей знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 29 декабря 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил навестить свою знакомую. [...] Входную дверь ее квартиры имевшимся у него ключом он открыть не смог, в связи с чем стал стучать в дверь и требовать его впустить. На крики вышла 53-летняя соседка и предупредила злоумышленника, что вызовет полицию, если тот не прекратит шуметь. Разозлившись на замечание, мужчина кинул в женщину ключом, который пролетел мимо, а затем ударил ладонью по ее левой щеке и хотел нанести еще один удар по голове, однако потерпевшая закрыла лицо рукой и удар пришелся по ней. После подсудимый сильно оттолкнул женщину и ушел к себе домой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина признал вину и принес извинения потерпевшей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензе полиция разыскивает водителя «ВАЗ-211540», который врезался в иномарку, в результате чего пострадали женщина и ребенок Полицейские задержали жительницу Пензы, которая похитила из магазина товары на сумму более 18 тыс. рублей
В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности В Лачиновке огонь уничтожил срубовой дом
Житель Колышлейского района обвиняется в убийстве мужчины В Белинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама