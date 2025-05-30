Житель Кузнецка осужден за нанесение побоев соседке своей знакомой Криминал

Пенза, 30 мая 2025. PenzaNews. Наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы назначено ранее судимому 29-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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«По делу установлено, что вечером 29 декабря 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил навестить свою знакомую. [...] Входную дверь ее квартиры имевшимся у него ключом он открыть не смог, в связи с чем стал стучать в дверь и требовать его впустить. На крики вышла 53-летняя соседка и предупредила злоумышленника, что вызовет полицию, если тот не прекратит шуметь. Разозлившись на замечание, мужчина кинул в женщину ключом, который пролетел мимо, а затем ударил ладонью по ее левой щеке и хотел нанести еще один удар по голове, однако потерпевшая закрыла лицо рукой и удар пришелся по ней. После подсудимый сильно оттолкнул женщину и ушел к себе домой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина признал вину и принес извинения потерпевшей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.