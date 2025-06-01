В Пензе пожилая женщина лишилась полмиллиона рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 1 июня 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1933 года рождения после телефонного общения с «работником по банковскому надзору» лишилась 500 тыс. рублей.

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«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1933 года рождения. Пенсионерка сообщила, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Незнакомец представился работником по банковскому надзору и пояснил, что заявительница является участником мошеннической схемы. Чтобы проверить ее денежные средства, необходимо все личные сбережения передать работнику банка. На следующий день потерпевшая передала неизвестной конверт с денежными средствами в сумме 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».