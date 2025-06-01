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Полицейские задержали молодого жителя Нижнеломовского района, похитившего инструменты из строящегося дома

11:57 | 01.06.2025 | Криминал

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Пенза, 1 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Нижнеломовского района Пензенской области 2006 года рождения, который похитил инструменты из строящегося дома.

Полицейские задержали молодого жителя Нижнеломовского района, похитившего инструменты из строящегося дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Нижнеломовский» обратился местный житель 1971 года рождения. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо похитило из его строящегося дома инструменты. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель. [...] Он рассказал, что ему стало интересно, что находится на соседнем участке. Молодой человек перелез через забор и зашел в строящийся дом. Там он обнаружил инструменты, которые решил похитить. В мешок он сложил сверлильную машинку, угловую шлифовальную машину, воздуходувку и пульверизатор. Повредив забор, молодой человек ушел с чужого участка, но донести похищенное домой не смог, так как испугался, что его кто-то увидит. Подозреваемый спрятал инструменты в кустах и ушел», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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