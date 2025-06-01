Полицейские задержали молодого жителя Нижнеломовского района, похитившего инструменты из строящегося дома Криминал

Пенза, 1 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Нижнеломовского района Пензенской области 2006 года рождения, который похитил инструменты из строящегося дома.

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«В МО МВД России «Нижнеломовский» обратился местный житель 1971 года рождения. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо похитило из его строящегося дома инструменты. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель. [...] Он рассказал, что ему стало интересно, что находится на соседнем участке. Молодой человек перелез через забор и зашел в строящийся дом. Там он обнаружил инструменты, которые решил похитить. В мешок он сложил сверлильную машинку, угловую шлифовальную машину, воздуходувку и пульверизатор. Повредив забор, молодой человек ушел с чужого участка, но донести похищенное домой не смог, так как испугался, что его кто-то увидит. Подозреваемый спрятал инструменты в кустах и ушел», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.