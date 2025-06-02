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Житель Пензенской области арестован по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством

17:10 | 02.06.2025 | Криминал

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Пенза, 2 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1993 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Житель Пензенской области арестован по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник, имея намерения на вступление в украинское военизированное объединение, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации и признана террористической, с использованием иностранного интернет-мессенджера «Telegram» установил и поддерживал отношения конфиденциального сотрудничества с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины в целях оказания содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — добавляется в пресс-релизе.


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