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В отношении жителя Каменского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

09:25 | 03.06.2025 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 59-летнего жителя Каменского района Пензенской области, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Каменского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что был ранее лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. У местного торгового центра к нему подошел неизвестный, который предложил ему приобрести поддельный документ. Злоумышленник согласился и заплатил незнакомцу 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


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