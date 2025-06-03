Житель Сердобского района оформил кредит и перевел более 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде получить дополнительный доход Криминал

Пенза, 3 июня 2025. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1974 года рождения по совету позвонившего ему незнакомца оформил кредит и перевел более 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде получить дополнительный доход.

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«Следуя указаниям звонившего, [...] потерпевший оформил кредит на общую сумму 775 тыс. рублей. Затем перечислил деньги на неизвестные банковские счета. Чтобы удвоить сумму денежных средств, которые находятся на счете, потерпевший перечислил еще 132 тыс. рублей. Не получив прибыль от инвестиций, заявитель пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. [...] Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в пресс-релизе.