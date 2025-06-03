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До двух лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за кражу конструктора из магазина детских товаров в Пензе

13:13 | 03.06.2025 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит молодому жителю Екатеринбурга, похитившему из магазина детских товаров в Пензе четыре коробки с конструктором.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за кражу конструктора из магазина детских товаров в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился представитель магазина и сообщил, что в ходе инвентаризации была обнаружена недостача товара на сумму около 40 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался житель города Екатеринбурга 2006 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что приехал в Пензу, чтобы посмотреть город. На дорогу домой у него не осталось денежных средств, и мужчина решил пойти на кражу. Зайдя в детский магазин, подозреваемый похитил с витрины четыре коробки с конструктором. В дальнейшем злоумышленник продал похищенное неизвестным», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


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