Пензенец угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2004 года рождения угрожал брату убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратился 18-летний местный житель. Гражданин рассказал, что брат угрожал ему убийством ножом. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что распивал спиртные напитки в баре со своим родственником. Вернувшись домой, брат хотел написать знакомой девушке. Подозреваемому это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и поднес его к горлу брата со словами об угрозе убийством. Испугавшись, заявитель начал успокаивать злоумышленника и, когда тот его отпустил, убежал», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.