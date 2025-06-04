11:20:49 Среда, 4 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело

09:47 | 04.06.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 4 июня 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2004 года рождения угрожал брату убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Пензенец угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратился 18-летний местный житель. Гражданин рассказал, что брат угрожал ему убийством ножом. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что распивал спиртные напитки в баре со своим родственником. Вернувшись домой, брат хотел написать знакомой девушке. Подозреваемому это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и поднес его к горлу брата со словами об угрозе убийством. Испугавшись, заявитель начал успокаивать злоумышленника и, когда тот его отпустил, убежал», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за кражу конструктора из магазина детских товаров в Пензе В отношении жителя Каменского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой столкнулись «ГАЗель» и большегруз, пострадал один из водителей МТС и «Лиза Алерт» запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей
В Мокшанском районе женщина госпитализирована после ДТП с лосем Жительница Пензы лишилась 600 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама