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Житель Заречного лишился почти 1,2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

11:46 | 05.06.2025 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. 63-летний житель Заречного Пензенской области после телефонного общения с мошенниками лишился около 1,2 млн. рублей.

Житель Заречного лишился почти 1,2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине позвонил «работник энергоснабжающей организации», который убедил его записаться на прием и продиктовать код из SMS-сообщения; после этого ему позвонил «сотрудник банка», который сказал, что мошенники пытаются похитить его сбережения, и посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя указаниям, потерпевший проследовал в отделение банка и через банкомат перечислил 160 тыс. рублей на мошеннические счета. После этого мужчина самостоятельно оформил кредит, обналичил денежные средства и перечислил на предоставленный неизвестным счет. Незнакомец перестал выходить на связь, и заявитель понял, что стал жертвой обмана. Общий ущерб составил 1 млн. 160 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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