Житель Пензы задержан по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 2002 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

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«Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении лиц, объединенных по признаку национальности, и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Фигурант уголовного дела задержан, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — добавляется в пресс-релизе.