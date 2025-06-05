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Житель Пензы задержан по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности

13:04 | 05.06.2025 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 2002 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Житель Пензы задержан по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении лиц, объединенных по признаку национальности, и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Фигурант уголовного дела задержан, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — добавляется в пресс-релизе.


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