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В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей Подмосковья в мошенничестве в отношении пожилых граждан

14:50 | 05.06.2025 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей Московской области в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере и покушения на мошенничество в особо крупном размере.

В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей Подмосковья в мошенничестве в отношении пожилых граждан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в июле прошлого года двое молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, решили заработать денежные средства путем участия в мошеннической схеме. Получая в ходе переписки в сети интернет сведения об адресах потерпевших, они приезжали в Пензу и Волгореченск Костромской области, представляясь помощником и водителем следователя, получали от пожилых граждан денежные средства в сумме от 150 до 700 тыс. рублей. В общей сложности у семи потерпевших обманным путем они похитили свыше 2 млн. рублей. Выполняя инструкции организаторов мошеннической схемы, обвиняемые переводили наличные средства на банковские счета третьих лиц, оставив себе около 100 тыс. рублей за услуги курьеров», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что жертвами мошенников стали женщины в возрасте от 77 до 89 лет, которым злоумышленники в ходе телефонных разговоров сообщали не соответствующие действительности сведения о том, что их родственники совершили ДТП, и о якобы имеющейся возможности решить вопрос с «пострадавшими» без привлечения «виновников» к уголовной ответственности в случае добровольной передачи денег.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.


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