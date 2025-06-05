До пяти лет лишения свободы грозит жителю Шемышейского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца по просьбе родственницы Криминал

Пенза, 5 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит жителю Шемышейского района Пензенской области 1982 года рождения, который фиктивно зарегистрировал иностранного гражданина по просьбе родственницы.

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«Сотрудниками полиции установлено, что мужчина осуществил фиктивную регистрацию гражданина ближнего зарубежья 1993 года рождения без фактического предоставления помещения для проживания. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что его об этом попросила родственница, которая сожительствует с указанным иностранным гражданином. Злоумышленник свою вину признал и в содеянном раскаялся», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».