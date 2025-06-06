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Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, у которого полицейские при досмотре изъяли револьвер и три патрона

12:17 | 06.06.2025 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензенского района 1958 года рождения, у которого полицейские при личном досмотре изъяли револьвер и три патрона.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, у которого полицейские при досмотре изъяли револьвер и три патрона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый был задержан полицейскими по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. В ходе личного досмотра мужчины сотрудники полиции обнаружили у него сигнальный револьвер «Форманта» и три патрона, которые были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом из сигнального револьвера «Форманта». [...] Установлено, что подозреваемый разрешение на хранение и ношение оружия не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что нашел оружие 19 лет назад на территории дачного кооператива и хранил его в бане.

«Как оружие оказалось у него с собой, пояснить не смог», — отмечается в пресс-релизе.


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