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Житель Пензы обвиняется в публичном оправдании терроризма

14:48 | 06.06.2025 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1980 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензы обвиняется в публичном оправдании терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram размещал в свободном доступе высказывания с целью оправдания идеологии и деятельности, запрещенных в Российской Федерации проукраинских террористических организаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — добавляется в сообщении.


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