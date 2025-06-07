В Пензе экс-замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» осуждена за мошенничество Криминал

Пенза, 7 июня 2025. PenzaNews. Суд в Пензе назначил штраф в размере 300 тыс. рублей бывшему заместителю директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации», которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, замдиректора, используя служебное положение из корыстной заинтересованности, организовала мошенническую схему по незаконному сбору с сотрудников предприятия части выплаченных в качестве доплат к заработной плате денежных средств с последующим их расходованием в личных целях.

«Приговором Ленинского районного суда города Пензы указанное должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество», с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом по Ленинскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области.