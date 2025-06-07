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В Пензе экс-замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» осуждена за мошенничество

10:41 | 07.06.2025 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2025. PenzaNews. Суд в Пензе назначил штраф в размере 300 тыс. рублей бывшему заместителю директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации», которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Пензе экс-замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» осуждена за мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, замдиректора, используя служебное положение из корыстной заинтересованности, организовала мошенническую схему по незаконному сбору с сотрудников предприятия части выплаченных в качестве доплат к заработной плате денежных средств с последующим их расходованием в личных целях.

«Приговором Ленинского районного суда города Пензы указанное должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество», с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом по Ленинскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области.


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