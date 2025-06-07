В Пензе 81-летняя пенсионерка лишилась около 1 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход Криминал

Пенза, 7 июня 2025. PenzaNews. 81-летняя жительница Пензы перевела на неизвестные счета около 1 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, пожилая женщина нашла в интернете сайт с предложением заработать на инвестициях и оставила заявку со своими контактными данными.

«После этого ей на телефон позвонил незнакомец, который предложил вывести денежные средства, полученные за регистрацию на сайте. Для их безопасного вывода заявительнице было необходимо пополнить счет. Следуя указаниям звонившего, женщина проследовала в отделение банка, где через кассира перечислила на мошеннические счета 995 тыс. рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, и женщина поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».