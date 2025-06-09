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Жительница Городищенского района угрожала знакомой убийством, возбуждено уголовное дело

09:17 | 09.06.2025 | Криминал

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Пенза, 9 июня 2025. PenzaNews. Жительница Городищенского района Пензенской области 1991 года рождения угрожала знакомой убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Жительница Городищенского района угрожала знакомой убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Городищенскому району с заявлением обратилась женщина 1991 года рождения. Гражданка рассказала, что знакомая угрожала ей убийством. Полицейские задержали злоумышленницу. [...] Она рассказала, что распивала алкогольные напитки в гостях у сестры знакомой. В ходе застолья между хозяйкой дома и подозреваемой возник словесный конфликт. Потерпевшая заступилась за родственницу и грубо высказалась в сторону знакомой. Разозлившись, злоумышленница повалила потерпевшую на пол и начала душить ее со словами об угрозе убийством. Когда женщина попыталась вырваться, подозреваемая схватила ее за волосы. В этот момент сестра потерпевшей написала матери о случившимся, и та пришла к ним, чтобы разнять», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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