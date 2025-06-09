19:27:54 Понедельник, 9 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В отношении жителя Пензенского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

10:52 | 09.06.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 9 июня 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 43-летнего жителя Пензенского района, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Пензенского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что, не желая сдавать экзамены в автошколе, приобрел в городе Москве водительское удостоверение за 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в сауне В Шемышейском столкнулись два легковых автомобиля, пострадала девушка
В Колышлейском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой В Кузнецке «Нива» врезалась в опору ЛЭП, пострадал водитель
В Бессоновском районе водитель грузовика сбил женщину Карелия и Пензенская область отозвали предложения о вводе запрета на майнинг
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама