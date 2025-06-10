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Житель Пензенской области предстанет перед судом по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ

11:32 | 10.06.2025 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области 1995 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области предстанет перед судом по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что фигурант уголовного дела в 2024 году посредством закрепленной за ним учетной записи в государственной информационной системе в сфере здравоохранения систематически вносил ложные данные о проведении профилактического осмотра населения. В действительности граждане за помощью в медицинское учреждение не обращались», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении злоумышленника было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время [...] материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — указано в тексте.


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