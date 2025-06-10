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До пяти лет лишения свободы грозит жителю Белинского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца

14:57 | 10.06.2025 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит жителю Белинского района Пензенской области 1962 года рождения, который фиктивно зарегистрировал иностранного гражданина.

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Белинского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что собственник жилого помещения незаконно зарегистрировал гражданина одной из стран ближнего зарубежья 2000 года рождения в своем доме. При этом он достоверно знал, что вышеуказанный гражданин по данному адресу проживать не будет, поскольку фактически жилое помещение ему предоставлять он не собирался. Подозреваемый объяснил свой поступок давним знакомством с иностранцем, который попросил его об этой услуге», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».


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